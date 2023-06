JMJ. ASPP vai realizar "iniciativas criativas" para mostrar "insatisfação" dos polícias

Paulo Santos falava aos jornalistas à entrada da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas (Santarém), depois de uma reunião da direção da ASPP, na qual foi decidido realizar iniciativas "inovadoras e bastante criativas durante, antes e depois" da JMJ, tanto em Lisboa, como junto dos comandos e das dioceses que vão organizar eventos, como forma de demonstrar a insatisfação dos profissionais da PSP.

O protesto, cujos detalhes disse não querer divulgar, vão incluir "eventos paralelos", nomeadamente desportivos, lúdicos e festivais de verão, nos quais a ASPP estará presente "a nível informativo e reivindicativo", disse.

As iniciativas passarão "por questões muito pontuais", como o envolvimento dos dirigentes da ASPP na JMJ, num âmbito que não quis especificar, mas que, afirmou, demonstrará disponibilidade para "acolher àquilo que a polícia eventualmente não terá capacidade de fazer junto dos polícias".

"Por isso, a ASPP entendeu criar um conjunto de iniciativas muito assertivas, muito pontuais, muito concretizáveis no próprio dia, mas que são invulgares no que é o espetro sindical dos últimos anos", afirmou.

Paulo Santos afirmou que será feito um apelo aos profissionais da PSP que irão ficar nos comandos "de uma forma enfraquecida", dada a deslocalização de 2.800 agentes para reforçar o comando de Lisboa, para que tenham "uma atitude preventiva no decurso das suas respostas às necessidades, no sentido de preservarem a sua segurança".

O dirigente da ASPP afirmou que o Governo "ainda não percebeu" o que a ASPP tem vindo a dizer, "há muito", de que "a questão do efetivo é determinante", pois, além de estar envelhecido, cansado e desmotivado, "não chega, nem para as Jornadas nem para muitos outros eventos que estão a ser agendados em 2023".

"Facilmente percebemos que o que o senhor ministro tem dito, e o que o diretor nacional tem amparado, demonstra alguma arrogância e alguma irresponsabilidade face àquilo que é a realidade das esquadras e da PSP", declarou.

O presidente da ASPP desafiou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, para, antes da JMJ, "ainda este mês", chamar os sindicatos para discutir a questão da tabela remuneratória, analisar a questão do efetivo, estabelecendo, em concreto, "um plano de admissões e de saídas", e "perspetivar a tabela de ajudas de custo", situação "que tem afetado os polícias".

Para a ASPP, se o ministro "quiser evitar" situações que podem ocorrer na JMJ deve chamar os sindicatos e discutir essas três questões, que considerou "críticas".

Segundo Paulo Santos, a última reunião com o Ministério da Administração Interna ocorreu no início do ano e foi "para falar em serviços privados", não tendo sido, até ao momento, discutida a proposta de tabela salarial apresentada pela ASPP "há uns meses".

Questionado sobre se a segurança poderá estar em risco durante a JMJ, o presidente da ASPP assegurou que os polícias não irão ser "mote" para que não corra bem e afirmou que o que for feito dependerá do seu "esforço", do "trabalho suplementar" e da sua "dedicação" e não "da capacidade política ou da capacidade diretiva".

"É que a PSP tem sobrevivido nos últimos anos à custa do trabalho suplementar, do corte de folgas, do corte de férias para dar resposta aos eventos, porque não há efetivo suficiente e, mesmo o que há, está fustigado e muito mal tratado por este Governo", acrescentou.