JMJ. Autarquias de Lisboa preparam-se para receber o Papa Francisco

Foto: Yara Nardi - Reuters

A poucos meses da chegada de milhares de peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude, as autarquias preparam-se para ter tudo pronto. Os vários cenários estão todos planeados, mas na altura é preciso dar resposta ao que possa surgir, seja no trânsito, na mobilidade dos autocarros ou mesmo na quantidade de resíduos que serão produzidos.