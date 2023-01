JMJ. Bispo auxiliar de Lisboa admite desconforto no Vaticano em relação ao custo do altar-palco

O bispo auxiliar de Lisboa admite desconforto no Vaticano a propósito do custo do altar-palco para a Jornada Mundial da Juventude. Américo Aguiar anunciou que na próxima semana haverá uma reunião para avaliar o que é ou não é essencial.