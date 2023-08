JMJ. Carlos Moedas considera "normal" haver constrangimentos

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"É normal num evento desta dimensão que os transportem estejam cheios e que muitas pessoas tenham de vir a pé", disse Carlos Moedas.



"É normal, assim aconteceu em todas as outras jornadas mundiais da juventude", acrescentou, lembrando que em Madrid algumas pessoas chegaram a fazer dez quilómetros a pé para chegar ao evento.



"Obviamente que há problemas. Vamos ter vários dias com muitos problemas", assumiu Moedas, ressalvando que existe um centro de operações com 35 pessoas disponíveis 24 horas por dia para responder aos problemas.



Ainda assim, o presidente da Câmara de Lisboa diz ter recebido vários elogios quanto à organização deste evento.