António Cotrim - Lusa

Apesar do aumento anunciado de oferta de autocarros da Carris a circularem na cidade, os moradores, muitos deles idosos com dificuldades de mobilidade vão ficar privados nos próximos dois fins de semana deste serviço de transporte que é o único transporte público, que existe em algumas zonas de Lisboa.



Durante a semana vão circular com limitações de horário, o que traz preocupações às Juntas de Freguesia da cidade.