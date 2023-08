JMJ. Cerca de 1,8 milhões de passageiros utilizaram metro nos três primeiros dias

Dados enviados à agência Lusa pelo Metropolitano de Lisboa indicam que, entre terça-feira e quinta-feira, 1.829.000 passageiros circularam no metro, sendo uma "percentagem significativa" de participantes da JMJ.

Segundo a empresa, na quinta-feira, quando decorreu no Parque Eduardo VII a cerimónia de acolhimento da JMJ, presidida pelo Papa Francisco, utilizaram o metro 637.000 passageiros, num aumento de cerca de 67% face ao movimento verificado num dia equivalente em período homólogo.

"Com este número, o Metropolitano de Lisboa ultrapassou o movimento diário de passageiros em dia útil em período pré-pandemia, que se situava em cerca de 600 mil clientes" precisa a empresa.

No primeiro dia da JMJ, na terça-feira, o metro de Lisboa registou cerca de 605.000 mil entradas e na quarta-feira 587.000.

Sobre o escoamento de passageiros e as filas de pessoas que se encontram em certas alturas do dia às portas de algumas estações de metro, a empresa refere que as estações "têm um limite de passageiros que, por questões de segurança, não poderá ser ultrapassado".

A empresa explica que, em situações de grande afluência de passageiros, o metro tem que acionar uma série de medidas de segurança.

Além dos canais de validação (torniquetes) que desempenham uma função de controlo do acesso das pessoas de e para o cais, outras medidas de segurança passam, segundo o Metropolitano de Lisboa, pelo "controlo de entradas efetuado por elementos do metro e pela PSP, pelo aumento de comboios e da sua frequência para escoar os clientes do cais, entre outras medidas, neste caso concreto, concertadas com as forças de intervenção e de segurança".

A empresa frisa que é uma situação que "não é inédita, já que em grandes eventos que envolvem um elevado número de pessoas, como jogos de futebol e concertos, o Metropolitano de Lisboa adota a mesma metodologia de segurança.

O Metropolitano indica ainda que o transporte dos peregrinos no metro está a efetuar-se de forma ordeira e sem incidentes, respeitando as orientações que lhes são transmitidas.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.