JMJ. "É um orgulho que Portugal possa ser visto com esta magnitude"

Ana Catarina Mendes não quis avançar com as conclusões aos jornalistas, ainda assim, lembrou que aquilo que sempre prometeu e que não seria gasto mais dinheiro do que a resolução do Conselho de Ministros atribuiu para a Jornada.





Quanto ao evento a Jornada Mundial da Juventude foi um momento de afirmação de Portugal num todo, sendo que a ministra refere que “é um orgulho que Portugal possa ser visto com esta magnitude”.





A JMJ é considerada o maior evento da Igreja Católica. Na JMJ Lisboa 2023, participaram 1,5 milhões de pessoas, de acordo com os números da organização.