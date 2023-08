JMJ. Lisboa com ruas cortadas

Depois há várias ruas em volta, que circulam em direção ao Marquêse que também vão ter restrições muito fortes durante esta quinta-feira.A cerimónia de acolhimento que está preparada para o parque Eduardo VII, às 17h45.Quem não tiver acesso a ela no parque, pode acompanhar o que vai acontecer a partir do Terreiro do Paço, como explica o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia.