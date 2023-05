JMJ. Papa estará em Portugal de 2 a 6 de agosto

Foto: Guglielmo Mangiapane - Reuters

Já há datas para a vinda do Papa a Portugal. Francisco vai estar em solo português entre os dias 2 e 6 de agosto. A visita motivada pela Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, inclui uma passagem por Fátima no dia 5.

O presidente da Republica e a Conferencia Episcopal Portuguesa reagiram à notícia com alegria e entusiasmo.