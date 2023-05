JMJ. PSP envolve mais de 10.000 polícias na segurança e policiamento

Os números foram avançados por Manuel Magina da Silva durante uma visita à sede do Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude, no Beato, em Lisboa.Segundo o diretor nacional da PSP, estão incluídos nestes 10.000 polícias os cerca de 7.000 elementos que fazem parte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) e os 2.800 polícias que vêm de outros comandos do país para reforçar o Cometlis durante a JMJ, ficando ainda por contabilizar o efetivo da Unidade Especial de Polícia.O mesmo responsável deu igualmente conta que durante a JMJ vai ser reposto o controlo de fronteiras aéreas e marítimas, esclarecendo que não vão ser fechadas, como aconteceu durante os estados de emergência decretados no período da pandemia de covid-19."Vai haver um controlo nas fronteiras terrestres e aéreas independente da origem dos peregrinos que entrarem nesse período", disse.