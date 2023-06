JMJ. Reforço previsto no plano de saúde não põe em causa funcionamento do INEM ou SNS

O ministro da Saúde disse hoje que o reforço de meios previsto no plano do Governo para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) não vai pôr em causa o funcionamento do INEM ou do Serviço Nacional de Saúde (SNS).