JMJ. Residentes em Lisboa vão ser afetados por condicionamentos ao trânsito

“As viaturas que tenham dístico de residente para zonas compreendidas nos perímetros vermelho, amarelo e verde, caso estas sejam sujeitas a condicionamento, podem durante este período, estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona de estacionamento tarifado da cidade na via pública”.O anúncio foi feito pela Câmara Municipal de Lisboa e confirmado por Carlos Moedas, presidente da autarquia da capital portuguesa, em declarações à RTP, explicando que





“Todos os lisboetas, aqueles que vivem na zona vermelha podem estacionar o carro noutras zonas.explicou Carlos Moedas.Algumas das zonas da capital vão sofrer fortes condicionamentos por parte da PSP por questões de segurança.A Câmara Municipal de Lisboa no âmbito da Jornada Mundial da Juventude criou um plano de acessibilidade para conseguir lidar com o fluxo de pessoas que vão assomar à capital.O plano da Câmara prevê forte condicionamento ao trânsito na zona do Parque Eduardo VII, nos dias de terça, quinta e sexta-feira. O Parque Tejo, no Parque das Nações e o Passeio Marítimo de Algés (concelho de Oeiras) também ficarão condicionados.

Durante a Jornada Mundial da Juventude, a cidade de Lisboa estará delimitada por três zonas: a vermelha, que restringe por completo a circulação a carros, a zona amarela, que apresenta fortes condicionamentos ao trânsito e a zona verde que apresenta algumas restrições à circulação de carros.





“Todos eles [restaurantes] podem trabalhar todos os dias, todos vão ter distribuição à noite e muitos até às 10 da manhã se não conseguirem fazer essa distribuição alimentar”.A Jornada Mundial da Juventude tem início esta terça-feira, dia 1 de agosto, com uma missa de abertura celebrada por D. Manuel Clemente, o Patriarca de Lisboa, no Parque Eduardo VII.