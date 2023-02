JMJ. Reunião termina apenas com um comunicado

Mais um encontro de trabalho, na sequência de muitos outros, que têm decorrido desde o final da passada semana.





As equipas técnicas vão continuar a trabalhar de forma empenhada para que no mais curto espaço de tempo seja possível apresentar novas soluções na sequência dos apelos do senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa e do senhor Bispo Auxiliar de Lisboa.Nesta nota avançada pelo grupo de trabalho pode ler-se “que este encontro decorreu num ambiente muito positivo, construtivo e de grande disponibilidade de todas as partes presentes na procura de soluções alternativas para o grande desafio que representa a organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.”Estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas; o senhor Bispo Auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar; o senhor vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia; o presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana, António Lamas; responsáveis da empresa Mota Engil e diversos elementos das respetivas equipas de projeto da CML e Fundação JMJ Lisboa 2023.