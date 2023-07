Foto: Pedro A. Pina - RTP

As zonas da Avenida da Liberdade e do Marquês de Pombal vão estar fechadas ao trânsito nos dias 1, 3 e 4 de agosto. O Plano de Mobilidade que o Governo vai apresentar para a Jornada Mundial da Juventude tem também restrição absoluta para a circulação rodoviária na área do Parque Tejo nos dias 5 e 6.