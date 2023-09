Joana Vasconcelos inaugura exposição com obras pela primeira vez em Lisboa

Ao todo são sete peças que vão ficar expostas no interior e no exterior do MAAT. A curadoria é de João Pinharanda.

A exposição é chamada de "Plug-in" por ter como fio condutor a eletricidade e vai ficar no MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, junto ao rio Tejo, em Lisboa, de 29 de setembro a 25 de março de 2024.