João Ataíde. Municípios da região Centro expressam pesar e lembram humanismo

Em nota enviada à agência Lusa, o município de Leiria "lamenta profundamente" a morte de João Ataíde, de 61 anos, manifestando o seu "profundo pesar" e associando-se "ao luto e à dor sentida pela família e amigos mais próximos".

Lembra, por outro lado, que o ex-autarca e deputado "foi sempre um defender das causas da região Centro, de que é exemplo o seu envolvimento na luta pela abertura da base aérea de Monte Real à aviação civil".

Já Nuno Moita, presidente da autarquia de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, afirma que João Ataíde "era um homem de convicções e de uma cultura notável, destacando-se pelas suas capacidades profissionais e qualidades humanas".

"De trato fácil, divertido e honesto, João Ataíde das Neves era um verdadeiro amigo, pelo que lamentamos profundamente a sua prematura despedida", acrescenta Nuno Moita.

A autarquia de Montemor-o-Velho afirma, por seu turno, que João Ataíde "será sempre recordado como um homem de luta e de coragem, que abraçava as causas dos cidadãos e da comunidade".

"João Ataíde sempre demonstrou um carinho e um apreço pelas pessoas e pelas gentes do concelho de Montemor-o-Velho, quer como deputado à Assembleia da República, enquanto secretário de Estado do Ambiente, quer como presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz ou presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra", refere esse município do Baixo Mondego.

No comunicado em que também endereça "as mais sentidas condolências à família enlutada", o município liderado por Emílio Torrão (PS) recorda que João Ataíde foi "padrinho" do pastel de Tentúgal, no projeto de tornar aquele doce conventual numa das 7 maravilhas da doçaria nacional.

"Continuaremos inspirados pela sua alegria e pelo seu humanismo", adianta.

Na rede social Facebook, o município de Góis, localizado no interior do distrito de Coimbra, publicou uma fotografia a preto e branco do antigo autarca e deputado, acompanhada da frase "até sempre, João Ataíde".

Na publicação que acompanha a fotografia, a autarquia socialista liderada por Lurdes Castanheira expressa "as mais sentidas condolências à família e amigos" do falecido, a exemplo do município da Lousã.

Vila Nova de Poiares expressa, igualmente, "o mais sentido e profundo pesar" pela morte de João Ataíde das Neves.

Em nota enviada à agência Lusa, a autarquia presidida por João Miguel Henriques sublinha o "importante papel" de João Ataíde enquanto presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (cargo que desempenhou de 2014 a 2019) na "unificação dos 19 municípios" que compõem aquela entidade e o seu contributo "fundamental para o reforço da coesão do território".

"Homem de fortes convicções, de uma cultura notável, João Ataíde das Neves deixou uma marca profunda de grande capacidade profissional, mas sobretudo de um enorme humanismo, que sempre marcou o seu percurso de vida e que agora nos deixa de forma tão súbita e prematura", acrescenta.

O município de Soure, no distrito de Coimbra, aprovou um voto de pesar pela morte de João Ataíde e declarou um dia de luto municipal em sua memória.

No voto de pesar, o presidente da autarquia, Mário Jorge Nunes, destaca a "honestidade, verticalidade e dedicação à causa pública" de João Ataíde, que define como "amigo de Soure".

O presidente da Câmara da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, decretou dois dias de luto municipal, a cumprir hoje e sábado, pela morte do ex-presidente.

O corpo de João Ataíde fica em câmara-ardente na capela da Universidade de Coimbra, a partir das 18:00 de hoje. As exéquias estão agendadas para as 12:00 de sábado, após as quais o cortejo fúnebre segue para o Crematório da Figueira da Foz, com uma paragem simbólica em frente ao edifício dos Paços do Concelho, pelas 14:15, onde será cumprido um minuto de silêncio, informou a Câmara Municipal.

O antigo presidente da Câmara da Figueira da Foz, cidade onde nasceu a 03 de maio de 1958, João Ataíde, 61 anos, morreu durante a madrugada de hoje, em Coimbra, de doença súbita.

Ocupou o cargo na autarquia durante uma década e renunciou ao mandato em abril de 2019, para integrar o Governo como secretário de Estado do Ambiente.

Ataíde das Neves era juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coimbra, em licença sem vencimento desde que, em 2009, se candidatou à presidência da autarquia da Figueira da Foz, como independente, pelas listas do PS, cargo para o qual foi reeleito por duas vezes.