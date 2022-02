João Cartaxo Alves é o novo chefe do Estado-Maior da Força Aérea

A curta cerimónia de tomada de posse decorreu no Palácio de Belém com a presença do primeiro-ministro e do ministro da Defesa. O general Cartaxo Alves sucede ao general Nunes Borrego, que terminou agora o mandato de três anos no comando da Força Aérea e não foi reconduzido no cargo.