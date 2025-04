João Cravinho morreu hoje aos 88 anos

(em atualização)





João Cravinho nasceu em Angola na década de 1930 e morre agora aos 88 anos. A notícia foi confirmada há pouco à Antena 1 por fonte da família.





Cravinho foi um dos militantes socialistas que mais se bateu pela legislação de combater à corrupção. Foi também ministro dos governos de António Guterres e de Vasco Gonçalves.







Engenheiro de formação, foi ministro da Indústria e Tecnologia no IV Governo Provisório liderado por Vasco Gonçalves, em 1975. No XIII Governo Constitucional liderado por António Guterres, ocupou o cargo de ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.





A socialista Ana Gomes recorda João Cravinho como um homem de esquerda, com visão para o país democrático, mas também um homem íntegro no combate à corrupção.







“Um exemplo luminoso e um grande socialista”, sublinha.





Capoula Santos diz ter sido surpreendido com esta morte e recorda que o socialista esteve no avanço para a realização da construção da barragem do Alqueva, um projecto em que poucos acreditavam e que João Cravinho, enquanto ministro das Infraestruturas, decidiu levar avante.







Atualmente, refere o socialista e antigo ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e das Pescas, esta obra é uma das mais importantes no desenvolvimento de toda a região que abrange.





Também a antiga editora de política e jornalista da Antena 1 Maria Flor Pedroso recorda João Cravinho como um homem de “palavras inteiras”. João Cravinho, lembra Flor Pedroso, foi um homem que combateu a corrupção e quis implementar a regionalização em Portugal.