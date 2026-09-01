João Lázaro deixa presidência da APAV e é nomeado provedor-adjunto da Justiça

De acordo com o despacho, assinado pela provedora de Justiça, Luísa Neto, João Lázaro poderá acumular as novas funções com docência ou investigação científica numa instituição de ensino superior, desde que não seja remunerado.

João Lázaro exerceu funções na APAV durante cerca de 35 anos, tendo assumido a presidência da associação de apoio à vítima em 14 de outubro de 2012, depois de a então presidente, Joana Marques Vidal, ter sido eleita procuradora-geral da República.

De acordo com a nota publicada no `site` associação, "João Lázaro chegou à APAV como voluntário e, ao longo dos anos, assumiu diferentes responsabilidades (...), primeiro em funções de gestão e, mais tarde, na liderança".

"Durante os anos em que esteve à frente da APAV, a associação cresceu, alargou a sua presença no território e diversificou as respostas dirigidas às vítimas de crime. Hoje, a APAV conta com 88 estruturas e serviços de proximidade, além de respostas especializadas para diferentes situações de vitimação. A par da liderança da Associação, João Lázaro teve também uma intervenção relevante na área do apoio às vítimas a nível europeu, tendo presidido ao Victim Support Europe entre 2015 e 2019", lê-se na nota.

Segundo a nota, a atual vice-presidente da APAV, Cristina Soeiro, doutorada em Psicologia da Justiça e com percurso profissional e académico ligado à Psicologia Forense, assume a presidência, enquanto Carmen Rasquete, diretora executiva da APAV desde 2013, assume a Vice-Presidência, mantendo as funções executivas.