João Lourenço em visita de três dias a Portugal

O chefe de Estado angolano é o convidado de honra de um jantar oficial oferecido pelo seu homólogo português, no Palácio da Ajuda, e tem encontros com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e também com empresários portugueses.



Na qualidade de presidente em exercício da União Africana, João Lourenço reúne-se também neste primeiro dia de visita oficial com o Grupo de Embaixadores Africanos acreditados em Lisboa.



No sábado, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa participam na Universidade NOVA School of Business and Economics, em Cascais, no “Diálogo entre Presidentes”, no âmbito do EuroaAfrican Forum 2025.



A visita coincide com o debate à volta da recente aprovação no parlamento português de novas disposições da lei de estrangeiros e João Lourenço já admitiu que existe “algum incómodo”.