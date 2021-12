João Rendeiro detido. PJ acredita que "extradição é possível"

"Portugal, tal como a África do Sul, retificou a Convenção Europeia de Sub-extradição", explicou o diretor nacional da Polícia Judiciária.



Antes da detenção do ex-banqueiro, este sábado, as autoridades portuguesas já tinham debatido com o Tribunal e com o Ministério Público a possibilidade de deter e precisar de extraditar João Rendeiro. Segundo Luís Neves, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, já tinha emitido um documento jurídico a fortalecer "um pedido antecipado" para a extradição.



Quanto à dupla cidadania de João Rendeiro, o diretor nacional da PJ afirmou que não havia confirmação quanto a essa situação, mas que mesmo que "a tivesse, isso não é um impedimento relativamente à sua extradição".



"Não cremos que tenha dupla cidadania", disse.



Questionado sobre quando é que as autoridades tiveram conhecimento da localização do ex-banqueiro, Luís Neves referiu que aquando a fuga, a PJ soube que "não houve uma viagem direta do Reino Unido à África do Sul".