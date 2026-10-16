Joaquim Letria. Montenegro diz que jornalismo perdeu "figura marcante"

"Joaquim Letria deixa um legado de décadas de escrita e de serviço à informação. Na imprensa e na televisão mostrou um estilo simultaneamente rigoroso, tranquilo, tolerante e bem disposto. E muito livre por isso", escreveu Luís Montenegro na sua conta oficial na rede X.

O chefe do Governo endereça as suas "sentidas condolências" à família e aos amigos do jornalista, que hoje morreu com 82 anos.