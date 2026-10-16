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Joaquim Letria. Montenegro diz que jornalismo perdeu "figura marcante"
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou hoje que "o jornalismo português perdeu hoje uma figura marcante" com a morte de Joaquim Letria.
"Joaquim Letria deixa um legado de décadas de escrita e de serviço à informação. Na imprensa e na televisão mostrou um estilo simultaneamente rigoroso, tranquilo, tolerante e bem disposto. E muito livre por isso", escreveu Luís Montenegro na sua conta oficial na rede X.
O chefe do Governo endereça as suas "sentidas condolências" à família e aos amigos do jornalista, que hoje morreu com 82 anos.
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