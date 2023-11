Joe Biden volta a afirmar que Xi Jinping é um ditador

Declarações que a China já veio classificar como irresponsáveis. Pequim opõe-se firmemente, disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, em conferência de imprensa.





As observações de Biden foram feitas em resposta a um repórter que lhe perguntou se ainda considera Xi um ditador. O líder dos EUA respondeu: “Bem, olhe, ele é”.Esta não é a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos se refere ao seu homologo chinês como um ditador. Já em junho último, Joe Biden disse, numa receção na Califórnia com doadores do Partido Democrático e na presença de jornalistas, que Xi Jinping pertencia à categoria dos ditadores.Neste encontro, agora realizado, à margem do Fórum da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), os líderes dos dois países acertaram posições relativamente a varias áreas, nomeadamente na defesa e na tecnologia, como conta a jornalista Inês Martins.