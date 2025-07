Jorge Miranda defende que lei dos estrangeiros desrespeita Constituição

O também professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ouvido esta manhã no programa Antena Aberta, afirma que no domínio dos direitos, liberdades e garantias, ,os princípios do Estado de Direito Democrático têm que ser a universalidade e a igualdade, e estes não estão a ser respeitados nesta lei.Jorge Miranda acredita que a aprovação da lei dos estrangeiros de forma tão rápida esteja relacionada com a pressão feita pelo Chega, e sublinha que o PSD está a afastar-se daquilo que é tradicionalmente o partido.