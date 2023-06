Jornada da Juventude. Governo aprova perdão de penas e amnistia para jovens devido à vinda do Papa

A pouco mais de um mês do arranque da Jornada Mundial da Juventude, o governo aprovou hoje uma proposta de lei que prevê penas de prisão mais leves e multas perdoadas para jovens com idades entre os 16 e os 30 anos.Reportagem de João Torgal.O diploma surge no âmbito da JMJ, que Portugal vai receber em agosto, e prevê um perdão de um ano em todas as penas de prisão até oito anos. Ficam de fora crimes mais graves.





Em comunoicado, o conselho de ministros explica que as medidas de clemência propostas surgem com a realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude, que contará com a presença de do Papa Francisco, que tem defendido o caminho da reinserção social das pessoas em conflito com a lei.