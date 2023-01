Jornada Mundial da Juventude. Primeiro-ministro diz que orçamento global é conhecido

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Questionado pelos jornalistas à margem da iniciativa "Governo mais próximo", que hoje decorre em Castelo Branco, António Costa, desviou-se da pergunta sobre o gasto de mais de quatro milhões de euros do palco para a jornadas mundial da juventude em Lisboa, defendendo que "Portugal não é Lisboa" e o dia era para discutir problemas do interior. O primeiro-ministro adiantou que a economia nacional pode crescer mais do que estava previsto pelo executivo.