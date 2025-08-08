Jornal de Desporto - 12h30
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Inicio do Campeonato de Futebol . Os desejos e objectivos de Reinaldo Teixeira Presidente da Liga Portugal;
- 1.º jogo campeonato. Casa Pia vs Sporting;
- Cristiano Ronaldo a torcer pelo terceiro título do Sporting;
- Curiosidades do campeonato;
- Os árbitros da primeira jornada;
- Nuno Lobo confirma denúncias de Luís Filipe Vieira sobre Pedro Proença;
- Algarve quer tornar-se no maior centro de estágios do sul da Europa;
- Volta a Portugal. 2.ª Etapa;
- Iuri Leitão Campeão Olímpico está no pelotão;
- Portugal perde em Basquetebol com Espanha B1;
- Sub19 em busca da primeira vitória ni Mundial de Andebol;
- José Pedrosa / Hugo Campos em grande no torneio de Baden em Volei Praia;
- Portugal começa Jogos Mundiais em Chengdu com derrota no Corfebol.