Jornal de Desporto - 12h30

por Service Dalet

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição:
  • Inicio do Campeonato de Futebol . Os desejos e objectivos de Reinaldo Teixeira Presidente da Liga Portugal;
  • 1.º jogo campeonato. Casa Pia vs Sporting;
  • Cristiano Ronaldo a torcer pelo terceiro título do Sporting;
  • Curiosidades do campeonato;
  • Os árbitros da primeira jornada;
  • Nuno Lobo confirma denúncias de Luís Filipe Vieira sobre Pedro Proença;
  • Algarve quer tornar-se no maior centro de estágios do sul da Europa;
  • Volta a Portugal. 2.ª Etapa;
  • Iuri Leitão Campeão Olímpico está no pelotão;
  • Portugal perde em Basquetebol com Espanha B1;
  • Sub19 em busca da primeira vitória ni Mundial de Andebol;
  • José Pedrosa / Hugo Campos em grande no torneio de Baden em Volei Praia;
  • Portugal começa Jogos Mundiais em Chengdu com derrota no Corfebol.

