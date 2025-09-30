Jornal de Desporto - Antena 1
Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar de fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Treinador português que já ganhou em Stamford Bridge dá a receita para o Benfica ganhar
- Napoles assume favortismo
- Futebol Clube do Porto imparável
- Miguel Oliveira deixa MotoGP e junta-se à equipa de fábrica da BMW
- Seleção sub19 de futsal já prepara meias finais do europeu
- Mundiais de Atletismo Paralímpico