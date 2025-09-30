Jornal de Desporto - Antena 1

por Valter Madureira - Antena 1

Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar de fora de todos os jogos.

Nesta edição: 

  • Treinador português que já ganhou em Stamford Bridge dá a receita para o Benfica ganhar
  • Napoles assume favortismo 
  • Futebol Clube do Porto imparável
  • Miguel Oliveira deixa MotoGP e junta-se à equipa de fábrica da BMW
  • Seleção sub19 de futsal já prepara meias finais do europeu
  • Mundiais de Atletismo Paralímpico
