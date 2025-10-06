Jornal de Desporto - Antena 1
Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
- Porto - Benfica, Sporting e Braga não aproveitaram jornada 8 para se aproximarem dos rivais
- Pausa na Liga e comunicado do Benfica
- Plano das seleções para hoje e amanhã
- Comunicado do SC Braga
- Brasileirão
- Futsal. Portugal é bi campeão da Europa Sub-19
- Sporting é campeão do mundo de hóquei em patins
- Benfica vence elite Cup feminina
- Tenista Nuno Borges nos oitavos de final no Masters 1000 de Xangai