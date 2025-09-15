Jornal de Desporto – Edição 12h30
Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise.
Nesta edição:
- Bruno Lage está a fazer jogar o Benfica num sistema que não favorece os jogadores, acusa Álvaro Magalhães
- Problemas na defesa do FC Porto
- Renovação de Pote e forma de Luís Suares
- Fecho da 5.ª jornada e 2.ª Liga
- Rui Vitória sai do Panathinaikos
- Futsal Feminino - Sorteio do Mundial
- Mundiais de Atletismo
- Voleibol
- Futebol de Praia
- Ciclismo