Jornal de Desporto – Edição 12h30

por Carlos Rui Abreu - Antena 1

RTP

Às 12h30 e às 18h30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos

Nesta edição:

  • Bruno Lage está a fazer jogar o Benfica num sistema que não favorece os jogadores, acusa Álvaro Magalhães
  • Problemas na defesa do FC Porto
  • Renovação de Pote e forma de Luís Suares
  • Fecho da 5.ª jornada e 2.ª Liga
  • Rui Vitória sai do Panathinaikos
  • Futsal Feminino - Sorteio do Mundial
  • Mundiais de Atletismo
  • Voleibol
  • Futebol de Praia
  • Ciclismo



