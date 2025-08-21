Jornal Desporto - 12h30
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
- Benfica com tudo em aberto para a segunda mão do play off da Liga dos Campeões;
- Braga e Santa Clara em acção nas Ligas Europa e Conferência;
- Minhotos claros favoritos frente ao Lincoln Red Imps;
- Equipa de Gibraltar tem um português;
- FC Porto vende Romário Baró;
- Sporting fatura com ida de Renato Veiga para o VIllareal;
- Rico Arsenal gasta 70 milhões para contratar Eberechi Eze;
- Mundiais de Canoagem e Paracanoagem em Milão. Manhã com 100% de apuramentos;
- Na Catalunha arranca mais uma GoldenCat de Hóquei com seleções de Portugal Masculina e feminina;
- Atletismo. Gerson Baldé nono na Liga Diamante;
- Mundial Júnior de Natação. Record Nacional para Miguel Oliveira;
- AfroBasket. Um luso nas meias finais. Angola ou cabo verde.