Jornal Desporto - 12h30

por Guilherme Pedro

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição: 
  • Benfica com tudo em aberto para a segunda mão do play off da Liga dos Campeões;
  • Braga e Santa Clara em acção nas Ligas Europa e Conferência;
  • Minhotos claros favoritos frente ao Lincoln Red Imps;
  • Equipa de Gibraltar tem um português;
  • FC Porto vende Romário Baró;
  • Sporting fatura com ida de Renato Veiga para o VIllareal;
  • Rico Arsenal gasta 70 milhões para contratar Eberechi Eze;
  • Mundiais de Canoagem e Paracanoagem em Milão. Manhã com 100% de apuramentos;
  • Na Catalunha arranca mais uma GoldenCat de Hóquei com seleções de Portugal Masculina e feminina;
  • Atletismo. Gerson Baldé nono na Liga Diamante;
  • Mundial Júnior de Natação. Record Nacional para Miguel Oliveira;
  • AfroBasket. Um luso nas meias finais. Angola ou cabo verde. 
