Jornal Desporto - 12h30
Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.
Nesta edição:
- Benfica a cumprir todos os objetivos e ajudar Rui Costa para as eleições;
- Encarnados com nova presença na Liga dos Campeões;
- Liga dos Campeões. Sorteio esta tarde;
- Rodrigo Mora está com a cabeça cheia e magoado;
- Pablo Rosário assina pelo FC Porto ;
- Movimentações também em Famalicão e no Aves;
- Noite europeia para Braga e Santa Clara;
- Carlos Alberto Rodrigues em Dublin;
- A maior derrota da carreira de Ruben Amorim. Eliminado na Taça da Liga inglesa por clube da quarta divisão;
- Eurobasket . O ‘day after’ à estreia;
- Sub 19 de Hóquei ganham grupo ao bater Itália que podem reencontrar nas meias-finais do Europeu em Viareggio.