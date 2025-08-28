Jornal Desporto - 12h30

por Fernando Eurico - Antena 1

Às 12:30 e às 18:30, tudo o que de importante acontece no desporto está no Jornal de Desporto da Antena 1. A atualidade do futebol e das modalidades de alto rendimento, a reportagem e a análise. Para nunca ficar fora de todos os jogos.

Nesta edição:
  • Benfica a cumprir todos os objetivos e ajudar Rui Costa para as eleições;
  • Encarnados com nova presença na Liga dos Campeões;
  • Liga dos Campeões. Sorteio esta tarde;
  • Rodrigo Mora está com a cabeça cheia e magoado;
  • Pablo Rosário assina pelo FC Porto ;
  • Movimentações também em Famalicão e no Aves;
  • Noite europeia para Braga e Santa Clara;
  • Carlos Alberto Rodrigues em Dublin;
  • A maior derrota da carreira de Ruben Amorim. Eliminado na Taça da Liga inglesa por clube da quarta divisão;
  • Eurobasket . O ‘day after’ à estreia;
  • Sub 19 de Hóquei ganham grupo ao bater Itália que podem reencontrar nas meias-finais do Europeu em Viareggio.

