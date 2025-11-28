País
Jornalismo Florestal. Três prémios PINUS para reportagens da RTP
A RTP ganhou três prémios no Prémio Centro PINUS - Jornalismo Florestal, organizado em parceria com o Sindicato dos Jornalistas.
O prémio pretende distinguir o trabalho jornalístico quer pela qualidade e originalidade contribua para um maior conhecimento sobre a importância ambiental, económica e social das florestas.
Assim, o Primeiro Prémio de Reportagem Diária foi para um trabalho de Daniela Santiago, Manuel dos Santos, Fábio Siquenique e Joana Melo, sobre o valor da Floresta e o Circuito do Carbono. O Primeiro Prémio de Grande Reportagem foi para um investigação do programa A Prova dos Factos, de Emanuel Boavista, com Paulo Maio Gomes e Guilherme Terra, sobre o facto de as verbas europeias para a floresta não chegarem ao terreno.
A RTP recebeu ainda uma Menção Honrosa para outra peça do programa A Prova dos Factos sobre o abandono do Pinhal de Leiria, também de Daniela Santiago.
