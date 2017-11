Jornalista da RTP Paula Rebelo vence prémio de "Jornalismo de Excelência"

RTP15 Nov, 2017, 16:08 | País

O prémio foi atribuído tendo em conta a "qualidade dos trabalhos realizados no âmbito do tabagismo, de que é exemplo a reportagem recentemente transmitida sobre as consultas de cessação tabágica", anunciou a associação.



O prémio Jornalismo de Excelência "procura destacar anualmente os trabalhos jornalísticos cujo conteúdo, baseado na temática ´Cancro do Pulmão e tabagismo`, contribui de forma significativa para um maior esclarecimento e sensibilização da sociedade".