Jornalistas param na quinta-feira. Mesmo com "amor à camisola", o frigorífico não se "enche com camisolas"

"Os jornalistas precisam de estabilidade, de um salário digno e de respeito", sublinha o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Filipe Simões. Na condição de precário, um profissional “não pode cumprir a sua missão” enquanto “um dos pilares da democracia”.As principais concentrações estão previstas em Lisboa, no Porto, em Coimbra e em Ponta Delgada. Luís Filipe Simões espera uma “grande adesão” pelo cenário que o setor atravessa.E por onde passa a precariedade? Em 2016, um estudo do Observatório da Comunicação já destacava que, colaborações à peça e por avença, contratos a termo certo e estágios curriculares e profissionais).Uma percentagem expressiva - 64,2 por cento - assumia já ter ponderado o abandono do jornalismo., é apontado no documento No ano passado, num novo trabalho, era novamente realçado este aspeto:Olhando para o salário, “1.225 euros é a remuneração média líquida dos jornalistas respondentes no ativo”, é referido no Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Jornalistas.

Freelancers enfrentam uma “permanente incerteza”

, lamenta a jornalista Paula Sofia Luz. Tem 51 anos, vive em Leiria e éhá dez anos, isto é, não tem um vínculo contratual permanente com uma empresa."Dentro da precariedade, até me considero de alguma maneira privilegiada”, diz Paula, que recebe uma avença do órgão para o qual trabalha: “é quase um salário, porque depois não tens todas as regalias salariais dos assalariados”.A jornalista Sara Araújo de Almeida relata a história de Paula que, apesar do “esforço sobrehumano” que faz para manter estabilidade laboral e emocional, não pensa desistir da profissão.

Estágios com vencimentos abaixo do salário mínimo

O mesmo não pensa Catarina Marques, que atualmente é professora de Língua Portuguesa Não Materna. Trabalhou durante um ano e meio como jornalista, mas“Vamos ser sinceros:”, confessa. Durante seis meses recebeu 150 euros mensais enquanto tinha contratos de estágio. Depois esteve um ano com contrato sem termo a receber o salário mínimo - cerca de 760 euros.Para poderem ter a carteira profissional, os jornalistas têm de realizar um estágio profissional durante um ano (se tiveram formação nesta área) ou 18 meses (se a formação for de outra área). Os estágios curriculares e extracurriculares, feitos ao abrigo de acordos com faculdades ou por iniciativa própria, que podem não ser remunerados, não contam para a contagem destes tempos.Insatisfeita com o salário, com as horas extra que fazia e com as constantes mudanças de turno, Catarina acabou por mudar de rumo: “costuma-se dizer que devemos ter amor à camisola, masEmbora tenha em conta as dificuldades dos órgãos,, considera Mariana. Diz conseguir viver com o salário que tem por causa das poupanças do trabalho anterior e por viver com os pais.