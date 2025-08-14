José Luís Carneiro acusa primeiro-ministro de estar "alheado do que se está a passar no país"

por RTP

Foto: Estela Silva - Lusa

O secretário-geral do PS acusou o primeiro-ministro de estar "completamente alheado do que se está a passar no país", em reação ao discurso de Luís Montenegro na Festa do Pontal, em Quarteira.

José Luís Carneiro acusa o Governo de ter "falhado gravemente na resposta à saúde" e critica Montenegro por ter ignorado este problema no seu discurso desta quinta-feira.

O líder dos socialistas criticou ainda o primeiro-ministro por não ter apresentado propostas para resolver os problemas da habitação e questões do salário e por, ao invés, ter tecido críticas ao Tribunal Constitucional e aos jornalistas.

"O primeiro-ministro deu sinais de cansaço e de estar alheado da vida do país", disse.
