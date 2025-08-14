José Luís Carneiro acusa primeiro-ministro de estar "alheado do que se está a passar no país"
Foto: Estela Silva - Lusa
O secretário-geral do PS acusou o primeiro-ministro de estar "completamente alheado do que se está a passar no país", em reação ao discurso de Luís Montenegro na Festa do Pontal, em Quarteira.
O líder dos socialistas criticou ainda o primeiro-ministro por não ter apresentado propostas para resolver os problemas da habitação e questões do salário e por, ao invés, ter tecido críticas ao Tribunal Constitucional e aos jornalistas.
"O primeiro-ministro deu sinais de cansaço e de estar alheado da vida do país", disse.