José Luís Carneiro afirma que faz sentido avançar para o Estado de Contingência

Miguel A. Lopes - Lusa

O secretário-Geral do Partido Socialista afirmou esta quinta-feira que, com base nas informações tornadas públicas pelo presidente da República que alertou para "um dia muito complicado" no combate aos incêndios em Portugal na sexta-feira, faz sentido avançar para a situação de contingência. No entanto, José Luís Carneiro salvaguarda que esta decisão cabe ao Governo.