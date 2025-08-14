José Luís Carneiro afirma que faz sentido avançar para o Estado de Contingência
Miguel A. Lopes - Lusa
O secretário-Geral do Partido Socialista afirmou esta quinta-feira que, com base nas informações tornadas públicas pelo presidente da República que alertou para "um dia muito complicado" no combate aos incêndios em Portugal na sexta-feira, faz sentido avançar para a situação de contingência. No entanto, José Luís Carneiro salvaguarda que esta decisão cabe ao Governo.
Questionado sobre as críticas feitas pelas populações e autarcas aos meios disponibilizados para o combate aos incêndios e à falta de articulação no terreno de operações, o líder socialista diz que este não é o momento de análise e haverá um momento para avaliar as três dimensões: a prevenção, na preparação e no combate.