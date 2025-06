José Luís Carneiro aguarda o encontro com o primeiro-ministro para conhecer com detalhe o compromisso assumido em matéria de Defesa pelo governo português junto dos aliados da Aliança Atlântica.

Em Évora, na apresentação do candidato socialista à câmara municipal, o candidato a secretário-geral do PS defendeu que Portugal tem de fazer um investimento com retorno para a economia nacional.