Foto: Lusa

A comunicação da noite de quarta-feira, por parte do primeiro-ministro, foi deslocada e desproporcionada. É a opinião do antigo antigo ministro da Administração Interna José Luís Carneiro. O socialista falou com a Antena1 e referiu que os anúncios de operações policiais são uma prática normal. Não há, por isso, necessidade de fazer uma grande declaração.