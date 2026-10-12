José Luís Carneiro protege MAI e fala em "todo o Governo" como fonte de intranquilidade









“É muito importante termos um Ministério da Administração Interna tranquilo porque é condição fundamental de segurança, defesa e de realização das nossas liberdades”, defendeu José Luís Carneiro, que desempenhou o cargo, agora entregue a Luís Neves, entre 2022 e 2024.Ainda assim,O líder do PS considerou que a estabilidade do Governo se deve ao seu partido, que tem dado condições para a viabilização das propostas e medidas.