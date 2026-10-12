País
José Luís Carneiro protege MAI e fala em "todo o Governo" como fonte de intranquilidade
José Luís Carneiro acusou o Governo de Luís Montenegro de ser uma "fonte de instabilidade permanente". Em reação à "reforma funcional e orgânica" no Ministério da Administração Interna, oficializada esta segunda-feira com a saída de Ricardo Carrilho, o líder socialista apelou ao primeiro-ministro que prestasse atenção a "todas as instituições".
“É muito importante termos um Ministério da Administração Interna tranquilo porque é condição fundamental de segurança, defesa e de realização das nossas liberdades”, defendeu José Luís Carneiro, que desempenhou o cargo, agora entregue a Luís Neves, entre 2022 e 2024.
Ainda assim, o secretário-geral do Partido Socialista afasta a ideia que o ministro da Administração Interna seja a única fonte de intranquilidade, responsabilizando “todo o Governo”.
O líder do PS considerou que a estabilidade do Governo se deve ao seu partido, que tem dado condições para a viabilização das propostas e medidas.
Ainda assim, o secretário-geral do Partido Socialista afasta a ideia que o ministro da Administração Interna seja a única fonte de intranquilidade, responsabilizando “todo o Governo”.
O líder do PS considerou que a estabilidade do Governo se deve ao seu partido, que tem dado condições para a viabilização das propostas e medidas.