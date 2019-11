José Mário Branco era uma das referências da música de intervenção portuguesa

José Mário Branco é muito mais do que o homem que escreveu "Eu vim de longe" ou musicou "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades".



Ao longo de 50 anos de carreira, lançou discos que se tornaram referências da música portuguesa, o último lançado em 2004. Encontrava no fado a ligação com o teatro, outra das grandes paixões.



Certo é que nunca estará longe da memória colectiva, sempre entre os grandes nomes da música portuguesa.