José Sócrates de volta ao tribunal um ano depois

O advogado de José Sócrates era então Pedro Delille, que chegou a trabalhar na defesa de Sócrates neste processo com o advogado João Araújo, que morreu em 2020. Delille abandonou a defesa de Sócrates em rutura com a juíza-presidente Susana Seca a 4 de novembro de 2025.





Depois disso, Sócrates escolheu o advogado José Preto, mas este esteve internado com uma pneumonia e renunciou ao mandato a 13 de janeiro de 2026, lamentando que o tribunal não lhe tivesse dado mais tempo para consultar o processo.

Há um ano o antigo primeiro-ministro José Sócrates prestou declarações no julgamento do processo conhecido por Operação Marquês durante nove sessões, até que no dia 10 de setembro de 2025 pediu uma pausa à juíza Susana Seca, porque. Mas sublinhou depois aos jornalistas que não se recusava a falar.Na altura, José Sócrates prestou declarações em tribunal sobre vários temas, nomeadamente o Parque Escolar, o Grupo Lena, Vale de Lobo, Ricardo Salgado, o TGV, e a PT,alegando que precisava de mais tempo.Foi o caso de José Manuel Ramos, que chegou a estar numa sessão, mas também de Inês Louro, que pediu logo escusa por ser militante do Chega. Ana Velho, que chegou a estar em tribunal durante a inquirição de testemunhas em janeiro, garantiu aos jornalistas que não conseguiu falar com o antigo primeiro-ministro.Dias depois, José Sócrates nomearia Sara Leitão Moreira para o representar, mas no dia 24 de fevereiro deste ano a advogada de Coimbra foi a tribunal ler uma declaração que trazia escrita para dizer que renunciava à defesa do antigo primeiro-ministro em protesto contra o facto de o tribunal não lhe ter dado um prazo superior a dez dias para que consultasse o processo.no caso de haver novas renúncias de defensores escolhidos por José Sócrates. O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados apontou Marco António Amaro, mas no dia 10 de março chegou a notícia de que este advogado apresentou um pedido de escusa.O Conselho Geral da Ordem dos Advogados nomeou então Luís Carlos Esteves para representar José Sócrates, mas, enquanto havia dúvidas sobre esta nomeação, o advogado de escala Humberto Monteiro chegou a representar o antigo primeiro-ministro. Chegaram mesmo a estar os dois na sala do tribunal ao mesmo tempo, o que aconteceu no dia 17 de março.Neste mesmo dia o advogado Filipe Batista, que defende neste processo a ex-mulher de José Sócrates Sofia Fava, chegou a pedir a palavra em tribunal para dizer que tinha uma procuração de José Sócrates para o representar, mas só aceitava fazê-lo se a juíza-presidente lhe dissesse que tinha dez dias para consultar o processo. Susana Seca afirmou que só lhe podia dar uma resposta se apresentasse um documento que provasse que tinha sido nomeado por José Sócrates, mas isso não aconteceu.A 14 de maio deste ano, dia em que José Sócrates foi ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa a propósito da ação que intentou contra o Estado português por violação dos prazos máximos legais do inquérito da Operação Marquês,José Sócrates sublinhou ainda nesse dia que queria voltar a tribunal para se defender das acusações que recaem sobre ele.Na semana passada, o Observador avançou que o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa rejeitou a providência cautelar apresentada por José Sócrates para anular a nomeação de Luís Carlos Esteves no julgamento da Operação Marquês.