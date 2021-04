José Sócrates não vai a julgamento por corrupção

José Sócrates e Santos Silva vão responder em tribunal por três crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.Durante a longa sessão de leitura do despacho de pronúncia, o juiz Ivo Rosa classificou, por várias vezes, as acusações do Ministério Público de "especulação e fantasia".O ex-primeiro ministro é o principal arguido da Operação Marquês, que envolve mais 27 pessoas, incluindo o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, que vai a julgamento por três crimes de abuso de confiança.O antigo ministro socialista e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara, responde por um crime de branqueamento.

As decisões de Ivo Rosa são aqui resumidas pelo jornalista Mário Galego.





O Ministério Público já anunciou que vai recorrer desta decisão para o Tribunal de Relação de Lisboa.