José Sócrates negou ter recebido dois milhões de euros do primo

José Sócrates negou esta terça-feira em tribunal ter recebido dois milhões de euros do primo. A acusação descreveu José Paulo Pinto de Sousa como um dos testas de ferro do antigo primeiro-ministro.

Sócrates afirmou que é pura maledicência do Ministério Público.



Na sessão do julgamento, o antigo governante negou ainda qualquer interferência na nomeação de Armando Vara para a administração da Caixa Geral de Depósitos.



Sócrates afirmou que, apesar de serem amigos, manifestou reservas sobre a nomeação.



Os dois são acusados de terem recebido um milhão de euros em subornos, para beneficiarem o empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve.