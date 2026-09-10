José Sócrates sobre Spinumviva. "Ministério Público não quis investigar"

O antigo primeiro-ministro regressou esta quinta-feira a tribunal no âmbito do processo Marquês.





"Eu não recebi dinheiro de nenhuma empresa. Nunca recebi dividendos de nenhuma empresa. É coisa que talvez nem todos os primeiros-ministros estejam em condições de dizer"

Sócrates garante que o caso que envolve o atual primeiro-ministro não foi investigado como deveria por vontade do proprio Ministério Público.

"O que soubemos e o que o Ministério Público não quis investigar no caso do atual Governo, foi que o atual primeiro-ministro manteve, enquanto primeiro-ministro, uma atividade empresarial. Isso nunca foi investigado", apontou.



José Sócrates acusou a Procuradoria Geral da República de tratar os políticos do Partido Socialista com outro escrutinio.





"O Ministério Público, no meu caso, faz acusações descabidas. No caso de outros, decide nem sequer investigar", aponta José Sócrates, denunciando um "viés político"





José Sócrates dá o exemplo da saída de António Costa do Governo. "Alguém compreende que se tenha aberto um processo contra o antigo primeiro-ministro socialista e nada se saiba sobre isso? Uma coisa que levou à queda do Governo?", questiona.





Classifica a situação como "escandalosa" e "penalizadora para a democracia".