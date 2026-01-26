País
Joseph sucede a Ingrid. Nova depressão mantém chuva e agitação marítima
A Agência Portuguesa do Ambiente alerta para o risco de cheias nos próximos dias. As previsões da meteorologia apontam para muita chuva.
Portugal continental começa, neste início de semana, a sentir os efeitos da depressão Joseph, que sucede à depressão Ingrid, que atravessou o país nos últimos dias.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera períodos de chuva persistente, por vezes forte, no norte e no centro do país. Prevê também vento forte no litoral e nas terras altas e agitação marítima pronunciada na costa ocidental.As rajadas de vento podem atingir os 80 quilómetros por hora.
A partir de terça-feira, pode ocorrer queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estela e São Mamede.
São dez os distritos de Portugal continental que estão esta segunda-feira sob aviso amarelo de agitação marítima – as ondas podem chegar aos cinco metros.
Está também determinado o aviso laranja, por causa da chuva, para os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Pelo mesmo motivo, Aveiro, Porto e Viseu estão sob aviso amarelo.
Já o Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores encontra-se debaixo de aviso laranja devido à agitação marítima, que passará a vermelho a partir das 20h00. Na Região Autónoma, as ondas podem mesmo atingir os dez metros.
O Grupo central está com aviso amarelo, que passará a laranja durante a tarde.
APA adverte para risco de cheias
A zona da Bacia do Tejo conserva o nível especial de emergência para cheias: amarelo.
Em comunicado, o comando regional de Emergência e Proteção Civil veio advertir para os efeitos da forte precipitação dos últimos dias.
As águas debitadas pelas barragens espanholas têm igualmente contribuído para o aumento dos caudais do Tejo e respetivos afluentes.No domingo, várias estradas ficaram condicionadas.
A Agência Portuguesa do Ambiente alerta para o risco acrescido de inundações nos próximos dias. As preocupações centram-se a norte do Rio Mondego e na bacia do Tejo.
As autoridades apelam assim às populações para que salvaguardem animais e bens e evitem atravessar zonas alagadas de carro ou mesmo a pé.
