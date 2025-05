Jovem acusado de incitar através da internet a crimes como homicídio consumado

O MP adianta na sua página na Internet que, segundo a acusação, "e muito em síntese", este jovem, que está em prisão preventiva, "criou um grupo online para o qual recrutou membros com gostos semelhantes pelo culto da violência, com o propósito de os levar a praticar crimes, entre os quais, homicídio, ofensas à integridade física, pornografia de menores e maus tratos de animais de companhia".

Segundo a acusação do MP, este jovem, que tinha 17 anos à data dos crimes, está acusado, "na modalidade de instigação" de um crime de homicídio qualificado, na forma consumada, com recurso a arma, seis de tentativa de homicídio qualificado com recurso a arma e três crimes de morte e maus tratos de animal de companhia, agravados.

A título de autoria material, está também acusado de um crime de instigação pública a um crime, um crime de apologia pública de um crime, outro de associação criminosa, 224 de pornografia de menores, dos quais 223 agravados, quatro crimes de coação, agravados, um crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência e um crime de incitamento ou ajuda ao suicídio, também agravado.

Os crimes, adianta o MP, foram cometidos através da Internet, tendo os factos ocorrido quando o arguido tinha 17 anos.

O MP não adianta mais pormenores sobre o caso.