Jovem casal decidiu "pegar nos livros de casa" e abrir um alfarrabista em Lisboa

Os dois têm 25 anos e vivem juntos. A juntar ao sonho, eram cada vez mais os livros que se acumulavam em casa, entre os seus e os da família. “Vou pegar nos livros de casa e vou abrir uma livraria”, comenta Júlia entre risos.





Divulgar literatura nas redes sociais

Logo à porta há um fio com vários retratos pendurados de escritores, só com autores portugueses: Francisco Duarte Mangas, Urbano Tavares Rodrigues, José Viale Moutinho, José Saramago, Fernando Pessoa, Jorge Sousa Braga, Eugénio de Andrade e António Ramos Rosa.





Alfarrabista fica na Rua do Trombeta, no Bairro Alto

Os livros vendidos são em segunda mão

Júlia cresceu no meio de livros. Os pais têm uma livraria alfarrabista - Armazém 111 - e a filha quis seguir as pisadas.“Queríamos continuar esse legado, mas dando-lhe um toque mais jovem, mais da nossa geração”, afirma Luís.A nova morada desses livros foi a Utopia 111, na Rua do Trombeta. Fica no Bairro Alto, em Lisboa, um bairro de bares abertos para o álcool durante a noite e que, quando acorda, está praticamente deserto. Por volta das 13 horas, quando a livraria abre, ouve-se pouco mais do que as vassouras das limpezas na rua.A “verdadeira ação” volta no final do dia a partir das 17 horas, considera Luís, em que “a comunidade está a sair dos trabalhos, a voltar a casa”.O jovem casal quer também que o espaço esteja ao serviço da comunidade, para ler, reunir-se e organizar eventos.Para entrar neste universo utópico literário, Júlia e Luís escolheram um conjunto de autores portugueses para dar as boas-vindas na entrada.Dentro de portas, espalhados pelas estantes e pelas mesas, há escritores estrangeiros como Jack Kerouac, John Le Carré, Jonathan Fresen e Gombrich.Há um toque extra que pensam ser uma “pequena surpresa”: é que “cada livro que vendemos aqui traz uma memória”, já que muitos, por exemplo, “vêm assinados, com uma dedicatória”.Aberto no final de novembro, apostam no início de um clube do livro em janeiro, que terá aMariana Zina na sua abertura.Júlia diz que é possível “tentar influenciá-los da maneira que eles já estão a ser influenciados, mas para uma coisa melhor, ou seja, para a cultura, os livros, a diversidade e a igualdade”, exemplifica.Este é um novo espaço cultural a abrir no Bairro Alto, a poucos metros de outros como a Casa do Comum e a Galeria Zé dos Bois.