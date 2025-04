Jovem de 15 anos morre atropelada em Lisboa. Condutor entregou-se após a fuga

O acidente ocorreu por volta das 00h10 deste sábado, quando a vítima atravessava a via. O condutor do veículo não prestou assistência e colocou-se em fuga, abandonando o local imediatamente após o atropelamento.



De acordo com a Policia de Segurança Pública (PSP), os esforços imediatos do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP permitiram "algum tempo depois, localizar a viatura parada e abandonada, e com danos coincidentes com o sucedido".