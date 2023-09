Jovem de 16 anos detida em Peniche pelo homicídio da irmã de 19

A menor foi detida na sequência de investigações ao desaparecimento da jovem de 19 anos que, segundo o diretor do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, Avelino Lima, "culminaram ontem [quarta-feira] com a localização do corpo, num terreno próximo da casa".

"Perante as provas, a menor acabou por confessar o homicídio, cometido por motivos fúteis", acrescentou a mesma fonte, explicando que na base do crime estiveram "desavenças por causa de um telemóvel".